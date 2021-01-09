WhatsApp'a Alternatif 6 Mesajlaşma Uygulaması

WhatApp, 2012 yılında kurulup kısa sürede milyonlarca insana ulaşmıştı. Reklamsız mesajlaşma deneyimi sunması, kullanıcı verilerini kimseyle paylaşmama sözü herkes tarafından sevilmesini sağladı. 2014 yılında ise Facebook, 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın aldı.
Facebook zaten hem ana uygulamasında hem de Instagram'da kullanıcıların verilerinden hareketle reklam gösterimi yapıyordu. Şirketin en büyük finansal kaynağı reklamlardı. WhatsApp, her zaman Facebook için büyük bir reklam alanıydı. Bu sırada ana uygulamasında hızla kullanıcı kaybeden Facebook'un gelirleri azalmaya başladı. WhatsApp, işte burada önemli bir rol üstlenecekti.
WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları:
Viber, ICQ, Google Duo, Signal, Telegram, Turkcell BiP
KAYNAK:WEBTEKNOGüncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 21:49