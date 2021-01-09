WhatsApp'a Alternatif 6 Mesajlaşma Uygulaması

WhatApp, 2012 yılında kurulup kısa sürede milyonlarca insana ulaşmıştı. Reklamsız mesajlaşma deneyimi sunması, kullanıcı verilerini kimseyle paylaşmama sözü herkes tarafından sevilmesini sağladı. 2014 yılında ise Facebook, 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın aldı.

Facebook zaten hem ana uygulamasında hem de Instagram'da kullanıcıların verilerinden hareketle reklam gösterimi yapıyordu. Şirketin en büyük finansal kaynağı reklamlardı. WhatsApp, her zaman Facebook için büyük bir reklam alanıydı. Bu sırada ana uygulamasında hızla kullanıcı kaybeden Facebook'un gelirleri azalmaya başladı. WhatsApp, işte burada önemli bir rol üstlenecekti.



Artık kesinleşti, yakında WhatsApp durumlar bölümünde verilerimize dayanan reklamlar göreceğiz. Çoğumuz için neredeyse mahrem bir alanda, hakkımızdaki tüm bilgilerin alınarak bize reklam gösterilecek olması rahatsız edici bir düşünce. Bu nedenle belki sırf herkes orada diye kullandığımız WhatsApp'ı bırakma, alternatiflerine yönelme vakti gelmiştir.WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları:

KAYNAK:WEBTEKNO

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 21:49