Yeni Başlayanlar İçin En İyi Video Düzenleme Programları

Video düzenlemeye yeni başladınız ve video düzenleme hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz? İşte kullanımı birbirinden kolay en iyi video düzenleyiciler.

Daha önce video düzenleme ile uğraşmamış, editörlerin kullanımı hakkında hiçbir deneyiminiz olmayabilir. Tek ihtiyacınız olan birkaç görüntü ve bir video düzenleme aracı ve ilk yaratıcı şaheserinizi yaratmaya başlayabilirsiniz.

Çocuklar için bile kullanımı kolay birkaç video düzenleme aracı vardır. Araç yelpazesi, kullanım kolaylığı ve video düzenleme yaklaşımı, yeni başlayanların videolarını zorlanmadan düzenlemeye başlayabilecekleri anlamına gelir.

İşte yeni başlayanlar için en iyi video editörleri!

1. InVideo.io

InVideo, profesyonel kalitede video prodüksiyonunu hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir video düzenleme programıdır.

InVideo'nun güçlü web platformu, herkesin (özellikle yeni başlayanların) sıfırdan videolar oluşturmasına, mevcut içeriklerini video kliplere dönüştürmesine ve hatta yerel dillerde otomatik seslendirme eklemesine olanak tanır.

Birçok video düzenleme yazılımının, gerçekten kafaları çok hızlı bir şekilde karıştırabilen, kişileri denemekten bile vazgeçiren arayüzleri vardır. İşte InVideo'nun web tabanlı video düzenleyicisi burada devreye girer. Video düzenleme konusunda minimum düzeyde bilgi gerektiren bu çevrimiçi platform, her ne olursa olsun sorunsuz bir şekilde içerik oluşturmanıza olanak tanır.

Yeni başlayan biri olarak sürükle ve bırak işlemiyle ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabileceğiniz, platformun şablon kitaplığından yararlanabilirsiniz. Uzman becerilere sahip olmanıza veya araçlara hakim olmanıza gerek yok, arayüzü öğrenmesi çok kolay.

2. Windows 10 Fotoğraf Uygulaması Video Düzenleyici

Windows 10 Fotoğraflar uygulamasının ayrıca bir video düzenleyicisi olduğunu biliyor muydunuz? Kullanımı oldukça basit olsa da video düzenlemeye yönelik ilk birkaç adım için etkilidir.

Windows 10 Fotoğraf uygulaması video düzenleyicisi, videolarınızı kırpmanıza ve bölmenize olanak tanır. Bir dizi mevcut yazı tipi ve stili kullanarak uygun gördüğünüz başlık sayfaları ekleyebilirsiniz. İsterseniz, birkaç arka plan müziği seçeneği arasından seçim yapabilir veya özel bir seçenek ekleyebilirsiniz.

Konfeti topu veya düşen sonbahar yaprakları gibi 3B efekt seçenekleri de vardır. 3B efektler Microsoft Paint 3D'den gelir.

Genel olarak, Fotoğraflar uygulaması video düzenleyici, yeni başlayanlar için harika bir seçenektir. Özellikler o kadar basit ki, menülere veya zorlu zaman çizelgelerine takılmayacak ve video tasarımlarını hızla birleştirebileceksiniz.

Ayrıca, Windows 10 kullanıyorsanız ücretsizdir ve zaten yüklenmiştir. Fotoğraflar uygulamasında bir sürü fotoğraf düzenleme aracı da vardır, bu nedenle başka uygulamaları indirmeniz gerekmez.

3. OpenShot

Windows Fotoğraflar uygulaması video düzenleyicisi size istediğiniz araçları sağlamıyorsa OpenShot'a bakın.

OpenShot, Windows 10 için açık kaynaklı, ücretsiz bir video düzenleme aracıdır. Özellikle yeni başlayanlara yönelik yapılmamış. Bununla birlikte, kullanımı kolay özellikler, nispeten sezgisel kullanıcı arayüzü ve uygun bir dizi video düzenleme aracı, videoları nasıl düzenleyeceğini öğrenen kişilere uygun olacaktır.

Son derece temel Windows 10 Fotoğraf uygulaması video düzenleyicisinden bir adım ötededir. Video özelliklerini düzenleyebilir, sahne geçişleri, filtreler ve çeşitli video efektleri ekleyebilirsiniz. Bu bağlamda, OpenShot yeni başlayanlara başka bir düzeyde video düzenleme araçları sağlar, ancak bu sizi ileri götürmekte başarılı olmayacaktır. OpenShot kullanmadan önce internette bulunan bazı videoları indirmeniz gerekiyorsa eğer en iyi video indirme programlarını görmek için bu listeye bakabilirsiniz.

4. Movavi

Movavi, yeni başlayanların hiç vakit kaybetmeden öğreneceği bir video editördür.

Video düzenlemeyi beş kolay adımda birleştirir: video klipler ekleyin, kesin ve iyileştirin, geçiş solukları uygulayın, müzik ekleyin ve dışa aktarın. Bu beş adım, herkesin bir videoyu hızlı bir şekilde düzenlemesine ve çok az zorlukla kaliteli bir video üretmesine olanak tanır.

Yeni başlayanlar Movavi'de sunulan daha geniş animasyon, geçiş ve efekt yelpazesinin tadını çıkaracaklar. Kullanıcı arayüzü de birçok profesyonel video düzenleyiciye benzer. Daha güçlü bir video düzenleme aracına geçiş yaptığınızda, düzen tanıdık kalacaktır.

Diğer kaynaklardan canlı video akışları yakalamak için Movavi'yi de kullanabilirsiniz. Örneğin, giriş olarak bir Skype araması seçebilir, videoyu kaydedebilir ve ardından uygun gördüğünüz şekilde düzenleyebilirsiniz. Alternatif olarak, en sevdiğiniz oyunu Movavi'de canlı olarak yayınlayabilir ve ardından yüklemeye hazır şekilde düzenleyebilirsiniz.

Movavi'nin ücretsiz sürümü çeşitli kısıtlamalarla birlikte gelir. En büyük kısıtlama, ekrandaki devasa Movavi filigranı. Lisanslı sürümü satın almak filigranı kaldırır.

5. Filmora9

Filmora9, kısa sürede yüksek kaliteli videolar üretmeye odaklanan sezgisel bir video düzenleme aracıdır. Yeni başlayanlar profesyonel video düzenleme araçları dizisini kullanarak videoları hızla düzenleyebilir.

Ayrıca Filmora9, içerik oluşturmaya başlamak isteyen kişiler için mükemmel olan, deneyimli içerik oluşturuculardan izlenecek yolların bulunduğu bir YouTube 101 serisine sahiptir.

Filmora9'un iyi yaptığı şeylerden biri, başlık oluşturma ve kişiselleştirmedir. Filmora9'un entegre seçeneklerini kullanarak tamamen özelleştirilmiş bir başlık ekranı ekleyebilirsiniz. Çok sayıda hazır ayar mevcut olsa da, yeni başlayanlar çalışmalarının benzersiz bir his verdiğini görecekler.

Filmora9, başlık ekranlarının yanı sıra, hareket öğeleri içeren geniş bir geçiş ve filtre dizisine sahiptir. Ayrıca telifsiz müzik seçenekleri de var.

Movavi gibi Filmora9 da birinci sınıf bir araçtır. Uygulamanın ücretsiz sürümü, mevcut tüm araçları kullanmanıza izin verir. Ancak, dışa aktarılan videonuzda bir filigran bulunur. Filmora9 filigranını kaldırmak için Yıllık Plan'a yükseltmeniz gerekir.

Filmora9, biraz daha fazla özellik, daha fazla düzenleme seçeneği ve video yapımları üzerinde daha fazla kontrol isteyen kişiler için harika bir video düzenleme aracıdır.