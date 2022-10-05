Teknolojik traktörler bu fuarda sergileniyor

Geliştirdiği tarım makineleri ve teknoloji odaklı çiftçilik çözümleriyle çiftçilerin her zaman yanında olan Massey Ferguson, Bursa Tarım Fuarı’nda tüm ürün gruplarından örnekler ve yeni tarım makineleriyle yer aldı.

AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “AGCO’nun tarım makineleri alanında dünya çapında tanınan markası Massey Ferguson, bu yıl 4-8 Ekim tarihlerinde 19’uncusu düzenlenen “Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı”nda, 4 yeni ürünü tüketicisiyle buluşturdu. Massey Ferguson, tarım makinelerinin rekabetçi pazarında, ön yükleyici kombinasyonu ile sınıfının en iyisi traktörleri üretmekle tanınıyor. Ar-Ge’ye ayırdığı yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçeyle ürün gamını, tarım sektöründeki üreticilerin gereksinimlerine uygun şekilde sürekli geliştiren Massey Ferguson, Türkiye’de sektöründe bilinirliği en yüksek markaların başında geliyor" dedi.

AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has yaptığı açıklamada, Bursa Tarım Fuarı’nda geliştirdikleri en yeni tarım makinelerinin görücüye çıktığını, fuarı gezen ziyaretçilerin ayrıca Massey Ferguson’un tüm ürün gruplarından tarım makinelerini de inceleme imkanı bulduğunu kaydetti.

Massey Ferguson’un bu yıl 175’inci yılını kutladığını vurgulayan AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “MF markasının bu kadar uzun süre var olması, çiftçiye sunduğu güvenilir makinelerden kaynaklanıyor. Pandemi ile önemi herkesçe kabul edilmiş olan tarım, ülkemiz için vazgeçilmez derecede hayati bir unsur. Geleceğimizin şekilleneceği, ülkenin bel kemiği, ayrıca sanayi üretimini de destekleyen bir sektör. Bunun için de yeni tanıtımı yapılan ürünlerimizi dünya ile aynı anda Türkiye’de de pazara sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz için sürekli yeni teknolojiler üretiyoruz”

Traktör, biçerdöver, balya makinesi ve yem hasat gibi her alanda geliştirdikleri yeni makinelerin ve dijital hizmetlerin tümünün, çiftçiler için en iyi değeri sağlayan sade ve güvenilir bir deneyim sunduğunu vurgulayan Mete Has, şunları söyledi: “Sürekli yeni teknolojiler geliştirerek çiftçilerimizin üretimlerine ve verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın karşılığını da hem tarım üreticisinin bize güveniyle, hem de uluslararası çapta kazandığımız prestijli ödüllerle alıyoruz. Dünyada gittikçe önemi daha da artacak olan tarımın çok daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"

"Türkiye köprü görevi gören stratejik bir ülke"

"Rusya-Ukrayna savaşı ile gıda arzının, güvenliğinin büyük ülkeler arasında kontrol edildiği de görüldü" diyerek sözlerini sürdüren Has, "Türkiye’de burada köprü görevi gören, potansiyeli ile dünya da göz ardı edilemeyecek stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu gösterdi. Bu vesile ile bizim sektörümüzde sadece gıda değil, gıdanın üretiminde kullanılan teknolojinin tarım makinesi ve traktörlerin de üretim merkezi olarak ihracat ve ithalat potansiyeli ile dünyayı besleyen bir ülke konumunda olduğunu hepimiz görmüş olduk. Özellikle traktör ve tarım makineleri özelinde diyorum. Çünkü Avrupa ve dünya ile uyumlu teknolojik ürünleri üretebilen bir ülkeyiz. Bu sene geçen seneden başlayan, güvenlik ve emniyet yönetmeliği değişti. Çiftçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından uzun saatlerde yorulmadan, hata yapmadan, kaza risklerini ortadan kaldıracak şekilde çalışmasını sağlayan yönetmelik traktörlerimizde uygulanmaya başladı. Bunun beraberinde az yakan çok çekiş yapan motorlar üretiliyor. Hem güvenlik, hem motor açısından en son emisyon standartlarını sağlayan traktörlerimizle, tarım makinelerimizle dünyanın her yerinde tercih edilen makinelerimiz olacak. Bu sürece bakıldığında, Türkiye’nin ihracat ve teknoloji transferi olarak önünde büyük potansiyeller, fırsatlar bekliyor" dedi.

Pandemi sürecinde birçok ülke kapılarını kapatarak tedarikçilerini kaybettiğini belirten Mete Has, “Şu anki enerji krizi ile de üretime ara vermelerde söz konusu olduğunu biliyoruz. Burada da büyük bir fırsat görüyorum. Biz firma olarak 140 milyon dolara yakın Türkiye’den alım yapıyoruz. Türkiye’deki tedarikçilerden diğer Avrupa ve Amerika’daki fabrikalarımıza ham madde sağlıyoruz. Ondan dolayı da katlanarak büyüme potansiyeli ile ilgili hedeflerimiz var. Tarıma hizmet veren diğer paydaşlarımız da görmüş olmalı ki, Türkiye’de tarım makineleri ihracatı da her geçen gün katlanarak milyar dolarlar üzerine çıkarak büyük bir ivme yakaladı. Türkiye’nin büyümesine paralel olarak tarım makinelerinde de bir büyüme yaşanıyor. Türkiye’de gerçekten tarımın katma değeri büyüdü, bundan dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

4 yeni ürününü fuar ziyaretçileriyle buluşturdu

Fuarda tüm ürün gamından 48 hp’den 405 hp’ye kadar geniş bir yelpazede traktörler, balya makineleri ve yem hasat makineleriyle yer alan Massey Ferguson, bu yıl; MF TH.7035 Teleskopik Yükleyici, MF 3.FR105 Uzman Bağ-Bahçe Traktörü, MF 8S Dyna-VT, MF 2600 GE ve FUSE Akıllı Tarım Teknolojilerini de bu yıl ilk kez Türk çiftçisiyle buluşturdu.

Bu ürünlerden “MF 3 UzmanSerisi”; 75 - 120 hp güç seviyesinde “Bağcı”, “Uzman”, “Bahçeci”, “Alçak” ve“Geniş Bahçeci” adı verilen modellerden oluşuyor. 100 hp güçteki MF TH.7035 Teleskopik Yükleyici Serisi 3,5 ton kaldırma kapasitesi ve 7 metre kaldırma yüksekliği ile öne çıkarken, ezber bozan ödüllü tasarımıyla MF 8S Dyna-VT serisi kendini kanıtlamış Dyna kademesiz şanzıman seçeneğiyle, MF 2600 GE serisi, asma ve meyve bahçelerine özel tasarımıyla dikkat çekti.

Fuarda, Massey Ferguson’un en yeni çiftçilik yönetimi çözümlerinden “FUSE Akıllı Tarım Teknolojileri” de tanıtıldı. Dijital tarım ürünleri için önde gelen bir açık platform olan FUSE, çiftçiye kaynak tüketimini azaltmayı ve verimliliği artırmayı sağlayan yazılım araçları ve uygulamalarından oluşuyor.

“2022’nin En İyi Ürün Tasarımı” ödülünü kazanan traktörü de fuarda

Fuarda bu yıl, “2022’nin En İyi Ürün Tasarımı” Red Dot Ödülü’nü kazanan MF 5 S serisi de yer aldı.Massey Ferguson’un MF 5S serisi; tasarım, mükemmel görüş için ince yapılı bir kaporta, üstün manevra kabiliyeti için 4 metrelik dar bir dönüş yarıçapı ve ayrıca rakipsiz çok yönlülük özellikleriyle öne çıktı.