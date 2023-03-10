TEKNOMER'in özel misafirleri

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki özel bireyler Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’ni (TEKNOMER) ziyaret etti.

Özel gereksinimli bireyler, TEKNOMER’de bulunan ses kayıt stüdyosu, e-spor odası ve sanal gözlüğü deneyimleyen engelli bireyler teknolojiyle dolu bir gün yaşadı. Gezide engelli bireylere TEKNOMER’de verilen hizmetlerle ilgili bilgiler de verildi.

“Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli bireyleri TEKNOMER’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “TEKNOMER’den çocuklarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız rahatlıkla faydalanabilirler. Engellilerimiz kendilerine özel eser ve projelerimizin yanında diğer tüm eser ve hizmetlerimizden faydalanabilsin diye tesislerimizin kapısını sonuna kadar açıyoruz. Onların sosyal hayata katılımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.