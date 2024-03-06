Teknosa, 'TeknoTalks' serisini başlattığını duyurdu

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, YouTube kanalında teknoloji meraklıları için ‘Teknosa ile TeknoTalks’ serisi başlattı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji meraklılarına ve sektör profesyonellerine hitap eden yeni YouTube serisi ‘Teknosa ile TeknoTalks’ ile dijital platformlardaki varlığını güçlendiriyor. Teknoloji ve pazarlama dünyasının önde gelen isimleri ile yenilikçi liderleri her ay TeknoTalks’a konuk olacak.

Sosyal medya kanalını en son teknolojik gelişmeleri takip etmek, ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak haline getiren marka, teknoloji ve pazarlama dünyasına dair derinlemesine bilgiler sunarak, izleyicilere yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Sosyal medya kanalına youtube.com/@teknosa adresinden ulaşıldığı belirtildi.