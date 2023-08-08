Teknosa ilk 6 ayda büyümesini sürdürerek yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ulaştı

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, çoklu kanalda gerçekleştirdiği yatırım hamleleriyle 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 131 büyüme ile yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ulaştı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm yolculuğunda sektörde pek çok yeniliğe imza atan marka, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ve 299 milyon TL net kara ulaştı. Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modellerinden birini hayata geçiren marka, e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV) 3 katından fazla artırarak, 2,8 milyar TL’nin üzerine taşıdı. 2023 yılının ilk 6 ayında FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) tutarını da cirodaki büyümenin yanı sıra maliyet optimizasyonu ve kontrollü gider yönetimi sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 113 oranında artıran marka, 1,2 milyar TL’ye ulaştırdı ve yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrekteki başarılı performansını artırarak sürdürdü.

“Hem dijital kanallarda hem mağazalarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

2023 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için hem dijital kanallarda hem mağazalarda pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çoklu kanalda ve benzersiz müşteri deneyimi konusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla yılın ilk 6 ayında yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ulaştık. İstikrarlı bilanço yönetimimiz ile güçlü finansal yapımızı koruduk. Bu başarıda emeği geçen tüm Teknosa ekiplerini yürekten kutluyorum. Sürdürülebilir güçlü büyüme hedefimiz doğrultusunda dijital kanallarımızla birlikte mağaza yatırımlarımızda da hız kesmedik. İlk 6 ayda 5 yeni mağaza açtık, 6 mağazamızı da yeniledik. Müşterilerimizle 2 yıl önce buluşturduğumuz sadakat programımız TeknoClub 2,3 milyon üyeyi aşarken, Teknosacell abone sayımız 440 bine ulaştı. Yeni teknolojilere erişilebilir fiyatlarla ulaşmak isteyen teknolojiseverlere zengin bir yelpazede kaliteli ürün çeşitliliği ile sunduğumuz ve 2015 yılında kurulan özel markamız Preo’da 10 milyon ürünü müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ürün gamımızı akıllı çocuk saati, büyük inç TV gibi yeni ürünlerle zenginleştirmeye devam ettik. Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturma yolunda hayata geçirdiğimiz Tekno Hizmet kapsamında katma değerli yeni paketlerin satışına başladık. İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında yürüttüğümüz faaliyetlerde güçlü iş birlikleri geliştirerek önemli proje anlaşmalarına imza attık. 16 yıldır sürdürdüğümüz Kadın için Teknoloji projemizde yeni dönem eğitimlerine ilk günkü heyecanla başladık. Yıl boyunca 4 bin kadına eğitim vermeyi planladığımız projemizi, deprem bölgesinde yüz yüze eğitimleri de kapsayacak şekilde genişlettik. Şirketimizdeki fijital dönüşümü, benzersiz müşteri deneyimi uygulamalarımızı, satış sonrası hizmetlerimizi ve işinin ehli uzman ekiplerimizi yeni imaj kampanyamızda anlatarak, ‘Teknoloji Teknosa’da Güzel’ dedik. ‘Yılın Teknoloji Perakende Şirketi’ ödülünden ‘Sektörünün En İtibarlı Markası’ ödülü de dahil 15’i aşkın ödül kazandık. Ödüllerle taçlanan yeniliklerimizi sürdürmeye ve tüm paydaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz.”