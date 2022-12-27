Teknosa, İstinyePark mağazasını müşteri odaklı yeni konsepte dönüştürdü

Teknosa, İstinyePark AVM’deki mağazasını müşteri odaklı yeni konsepte dönüştürdü. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu dijital yetkinliklerle zenginleştirdiği yeni konsept mağazada, içerik karmaşasından uzak konforlu bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Çoklu kanal stratejisi çerçevesinde mağaza ağını deneyimle güçlendirmeyi sürdüren Teknosa, City’s İstanbul ve Ankara Nata Vega AVM’nin ardından müşteriyi odağa alan yeni konsept mağazasını Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin’in ev sahipliğinde iş ortaklarının da katılımıyla İstinyePark AVM’de açtı. Exxtra formatıyla hizmet verecek mağaza, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odağıyla tasarlandı. Müşteriler yeni konseptte, ürün bilgilendirme ekranları ve birçok ürün grubu için oluşturulan deneyim alanları ile aradıkları ürünlere daha kolay ulaşıp, ev konforunda deneyimleme fırsatına sahip olacak.

Engelli müşteriler için erişilebilir bir mağaza

Ödeme noktası ile Tekno Hizmet alanlarının daha görünür ve dijital hale geldiği mağazada, pazaryeri ürünleri de müşterilerle buluşacak. Mağazada görme engelli müşteriler için tasarlanan yürüyüş alanları ile satış danışmanlarına kolayca ulaşabilecekleri butonlar yer alıyor. Fiziksel engelli müşteriler için ise kasada ve Tekno Hizmet alanında özel bölümler oluşturuldu. Sürdürülebilirlik duvarının da yer aldığı mağazada tüketiciler hem enerji tasarrufu, karbon ayak izi gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilecek hem de elektronik atıklarını geri dönüşüm kutularına bırakabilecek.

“Müşteri deneyimi, yeniliklerimizin merkezinde”

Açılışa katılan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, müşteri odaklı konsepte sahip mağazalarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşme yolculuğumuzda, müşteri deneyimi bakış açısını tüm yeniliklerimizin merkezine koyuyoruz. Yeni mağaza konseptimizi de bu bakış açısıyla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yeni konsept mağazalarımız müşterilerimiz için çok daha dijital, sürdürülebilir ve erişilebilir imkanlar sağlıyor. Dijital yetkinliklerle zenginleştirdiğimiz mağaza konseptimizde farklı deneyim alanlarımız, engelli müşterilerimize özel tasarımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. 2023 yılında da yeni konseptli mağazalarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.”

“Benzersiz müşteri deneyimi için çalışıyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına paralel bir biçimde sektörde yenilikleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Yeni konsept mağazalarımız benzersiz müşteri deneyimi için attığımız çok önemli bir adımı oluşturuyor. Müşterilerimize ev konforunda bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Alışveriş öncesi ve sonrası yaşadıkları deneyime odaklanan, içerik karmaşasından uzak, sade bir yapıyla hizmet veriyoruz. Ürün bilgilendirme ekranları, deneyim alanları, pazaryeri köşesi ve sürdürülebilirlik duvarı gibi yeniliklerimizle müşterilerimizin yanındayız. Bu ay içinde Trabzon Forum Extra ve İzmir Agora Extra mağazalarımızı da yeni konseptte tüketicilerimizle buluşturacağız. Müşteri davranış ve beklentilerine göre mağaza ağımızı, konseptimizi, ürün çeşitliliğimizi geliştirmeye, mağazalarımızı dijital kanallarımızla pürüzsüz bir şekilde entegre etmeye devam edeceğiz.”

“Bu yıl yeni konsept mağazalarımızın dördüncüsünün açılışını yaptık” diyen Sezgin, “Bu konsept çok daha dijital, deneyim alanları çok daha fazla. Müşterilerimiz ürünleri hem daha fazla deneyimliyor hem de ürünlerle ilgili daha fazla bilgi alabiliyor ve daha erişilebilir. Tüm müşterilerimize eşit mesafede çalıştığımız için özellikle görme engelli müşterilerimiz için özel yürüme yolları ve müşteri danışmanlarına ulaşabilecekleri butonlar var. Aynı zamanda fiziksel engelli müşterilerimizi de unutmadık. Ödeme ve Tekno Hizmet alanında özel noktalar var. Bunların dışında sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bu bakımdan bir sürdürülebilirlik duvarımız var. Bu duvarda müşterilerimize enerji tasarrufu ile ilgili projelerimizden bahsediyoruz. Elektronik atık da bizim için çok önemli. Şirket olarak tüm mağazalarımızda elektronik atık topluyoruz. Mağazalarımızdaki dönüşüm kutularımıza elektronik atıklarını bırakabiliyorlar” diye konuştu.