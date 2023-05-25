Teknosa, özel markası Preo'yu yeni ürün seçenekleriyle büyütüyor

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, özel markası Preo’nun ürün gamına yaz sezonu ürünleri, TV, tablet, otomatik Türk kahve makinesi, çocuk saati ve mini buzdolabı seçeneklerini ekledi.

Teknosa, 2015 yılında kurulan özel markası Preo ürünleri ile yeni teknolojilere erişilebilir fiyatlarla ulaşmak isteyen teknolojiseverlere zengin bir yelpazede kaliteli ürün çeşitliliği sunmaya devam ettiğini duyurdu. Küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, aksesuardan tüketici elektroniğine pek çok ürün grubunda Preo’yu tüketicilerle buluşturan marka, yaz sezonu ürünleri, TV, tablet, otomatik Türk kahve makinesi, çocuk saati ve mini buzdolabı seçeneklerini de ürün gamına dahil etti.

Müşterilerine fiyat performansı yüksek, değer katan seçenekler oluşturmayı hedefleyen Teknosa’nın, 1000’den fazla ürün çeşitliliği bulunan Preo Ailesi’ni müşteri talepleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha da zenginleştirmeyi sürdüreceği belirtildi.