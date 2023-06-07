Teknosa, Türkiye'nin en 'cool' markası seçildi

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde markalarından Teknosa, tüketici oylarıyla üst üste 7’nci kez ‘Teknoloji Perakendecisi’ kategorisinde en cool marka seçildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ‘Cool Markalar Araştırması’nda bir kez daha tüketicilerin en havalı bulduğu markalar arasındaki yerini aldı. Şirket, 2015 yılından beri düzenlenen ve 30’u aşkın kategoride binlerce kullanıcının oylarıyla yapılan çalışma sonucunda bu yıl da ‘Teknoloji Perakendecisi’ kategorisinde birinci oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Teknosa’nın teknoloji market kategorisinde üst üste 7 kez ‘Cool Marka’ seçildiği Cool Markalar Araştırması Şubat-Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma datası, geniş Roamler Türkiye üye havuzundan 18-54 yaş arası 1000 katılımcıdan mobil uygulama aracılığıyla toplandı.