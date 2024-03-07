Teknosa'ya 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülü

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla ‘Kadın için Teknoloji’ projesi başta olmak üzere birçok uzun soluklu çalışma yürüten Teknosa, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ ödülünün sahibi oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği amacıyla öncü bir rol üstlenen Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu alandaki çalışmalarıyla yeni bir ödüle daha layık görüldü. Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 2021 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden ve kadın gücünü destekleyen markaları ödüllendirdiği ‘Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’ sahiplerini buldu. Marka, ödül programı kapsamında ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ ödülünü kazandı. Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın ve ekibi ödülü törenle aldı.

Şirket, Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır Kadın için Teknoloji projesini yürütüyor. Şirket içinde de kadın liderlerin yetişmesine önem veren şirkette son iki yılda genel müdürlükte kadın çalışan oranı yüzde 52’ye ulaştı. Şirkette ilk kademe yöneticilerinin yüzde 52’si ve orta kademe yöneticilerinin yüzde 38’i kadın çalışanlardan oluşuyor.