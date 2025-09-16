TEKONOFEST İstanbul yarın meraklılarını bekliyor

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST İstanbul, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Yerli ve milli ürünlerin kurulumu tüm hızla devam ederken, Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 alanda yerini aldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Yarına hazır olmak için tüm ekip arkadaşlarımızla, beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nca (T3 Vakfı) düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturuyor. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen festival, İstanbul’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşatacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST İstanbul, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye unutulmayacak bir beş gün sunacak.

Yerli ve milli ürünler TEKNOFEST alanındaki yerini aldı

Yarın ziyaretçilere kapılarını açacak TEKNOFEST İstanbul alanına yerli ve milli ürünlerin kurulumu tüm hızla devam ediyor. Alandaki yerini alan Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ziyaretçilerini bekliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Atak helikopterleri de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak için Atatürk Havalimanı’na geldi.

"Tüm Türkiye’yi vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST 2025’in üçüncü durağı olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda tüm hazırlıklarımız hızlı şekilde devam ediyor. Yarına hazır olmak için tüm ekip arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla, gönüllülerimizle beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. 17-21 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’yi vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Toplu taşımayla gelmelerini özelikle istirham ediyoruz. Hafta sonu ciddi bir yoğunluğumuz oluyor. 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Çarşamba günü başlayacağız. Pazar gününe kadar festivalimiz açık olacak. Erken saatlerde vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Online kayıt yaptırmalarını özellikle istirham ediyoruz. NSosyal’e üye olan herkes hem etkinliklerden, hem de alan giriş sağlarken hızlı geçiş imkanlarından faydalanacak. 40 günlük süre içerisinde 80 bin metrekarelik bir alan inşa ettik. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.