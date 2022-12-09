Tekstil atık toplama kumbaraları yenileniyor

İzmit’te eskiyen ve hasarlı tekstil atık toplama kumbaralarının yerine yenileri yerleştiriliyor.

İzmit Belediyesi, atıkların geri dönüştürülmesi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıkları düzenli bir şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi, tekstil atıklarının toplanmasında da rol oynuyor. Cadde ve sokaklarda bulunan 285 tekstil atık toplama kumbarasıyla ayda ortalama 25 ton atık giysi ve kumaş toplayan ekipler, bu atıkların geri dönüştürülmesi ve Türkiye’ye ekonomik girdi sağlanmasını amaçlıyor. Uzun süredir kullanılan ve yıpranan kumbaralar için de çalışma başlatan ekipler, yıpranan ve hasarlı kumbaraların yerine yenilerini yerleştiriliyor.

Kumbaralar 350’ye çıkacak

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak pembe renkte tasarlanan yeni kumbaraların dağıtımı Yahya Kaptan Mahallesi’nden başlatıldı. Kısa sürede yenilenecek ve sayısı 350’ye çıkacak olan kumbaralar ile hem daha şık ve güzel bir görüntü elde edilecek hem de toplanan atık miktarı artırılarak çevreye önemli ölçüde katkı sağlanacak. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eski, yırtılmış, yıpranmış elbise, ayakkabı, kumaş ve çarşaf gibi atıkları tekstil kumbaralarına atarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.