Tekstil atölyesinde cinayet işlemişti: 'Bana ikinci el makine sattı, onun yüzünden battık. Dosta düşmana rezil olduk'

Makine mühendisi Savaş Taş’ın tekstil atölyesinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyen sanık, "Eldiven üretimi yapmak ve fabrika kurmak için Savaş’tan sıfır makine talep ettik. Savaş’tan satın aldığımız makine sürekli arıza çıkarıyor ve seri üretime geçemiyorduk. Bu durumu araştırdığımızda makinenin ikinci el olduğunu öğrendik. Varlıklı bir aileyiz, savaş yüzünden battık, dosta düşmana rezil olduk. Bu durumu defalarca dile getirdik ama bizi dinlemedi. Kendisiyle konuşmaya gittiğimizde bize küfür etti ve olay meydana geldi. Öldürme amacıyla hareket etmedim, ailesinden özür diliyorum" dedi.

Güney Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Fırat C. (29), ağabeyi R.C. (30) ile birlikte, aralarında husumet bulunan Savaş Taş’ın iş yerine gelmiş, taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralanmıştı. DEVA Partisi Körfez ilçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen makine mühendisi Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fırat C. ve ağabeyi R.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Fırat C. tutuklanırken, ağabeyi R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Kendisinden sıfır makine satın almak istedik ancak bize ikinci el makine sattı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları, Savaş Taş’ın ailesi ve tanık R.C. katıldı. Söz hakkı verilen ve olayları anlatan tutuklu sanık Fırat C., "Pandemi döneminde Doğubayazıt’a eldiven yapmak için fabrika kurmak istedik. Savaş ile tanıştık, bize yardımcı olabileceğini ve bu işte para olduğunu söyledi. Kendisinden sıfır makine satın almak istedik ancak bize ikinci el makine sattı. Bu durumu öğrenince kendisine sorduk ancak kabul etmedi. İşte tecrübesiz olduğumuz ve bir sorun çıkmaması için kendisine güvendik. Makineden dolayı sürekli sıkıntı yaşadık, seri üretime geçemedik. Bu konuyu her dile getirdiğimizde kabul etmeyerek üstünü kapatıyor ve bizi erteliyordu" diye konuştu.

"Varlıklı bir aileyiz, savaş yüzünden battık, dosta düşmana rezil olduk"

Konuyu konuşmak için ağabeyi R.C. ile Savaş’ın ofisine gittiklerini söyleyen Fırat C., "Makineden dolayı yaşadığımız mağduriyeti dile getirdiğimizde Savaş bizimle ilgilenmedi, küfür etti ve vurdu. Aramızda yaşanan arbede sonrasında ağabeyimle arabaya doğru gittik. Savaş arkamızdan gelerek küfür etmeye devam etti. Arabadan silahı çıkararak ateş ettim, öldürme amacıyla hareket etmedim. Savaşın öldüğünü bilmiyordum. Öldüğünü duyunca dünya başıma yıkıldı. Öldürme eyleminde hiçbir zamanda bulunmadım. Savaş’la ailecek buluşmaya başlamıştık. Varlıklı bir aileyiz, savaş yüzünden battık, dosta düşmana rezil olduk. Amacım konuşmaktı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Olayı planlamadım, bir şey yapacak olsam teke tek yapardım ofisine gitmezdim. Yaşananlardan dolayı ailesinden özür dilerim, ev hapsiyle tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ucuz kumaşla kaliteli ürün çıkarmaya çalıştılar ve sonuç böyle oldu"

Sanığın söylemlerini kabul etmeyen maktulün eşi Pınar Taş, "Sanığın söylediği çoğu şey yalan. Ticaret olmuyorsa nasıl ticaret yapıp eleman çalıştırıyordu. Onun yüzünden birçok yerde icralık oldum. Olay günü oradaydım, çoğu şeye şahit oldum. Sanık ağabeyi R.C. ile ofise geldi. 10 dakika geçmeden kavga sesleri geldi. İçeri girdiğimde eşimin yüzü kan içindeydi, onu darp ediyorlardı. Şahısları ikna edip dışarı çıkarmaya çalıştım. ‘Eşin bizi dolandırdı’ dediler. Bunlarda doyumsuzluk var. Makine kurulumu yaptık ve anahtarı teslim ettik. Makinenin sistemi ile oynadılar, ham maddeyi bir türlü tutturamadıklarını söylediler. Ucuz kumaşla kaliteli ürün çıkarmaya çalıştılar ve sonuç böyle oldu. Fırat ana avrat küfür etti. ‘Ben ona buna benzemem, seni mahvederim, eşini sinkaf ederim’ diye küfür etti. Herkes ticaret yapıyor bu şekilde olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"Ailemizi perişan ettin"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek ağlayan maktulün babası Aydın Taş, "Benim çocuğum garip bir çocuktu. Sanık bana söyleseydi evi, arabayı ben ona verecektim. Eline ne geçti Fırat, ailemizi perişan ettin" dedi.

"Savaşın bize verdiği makineden çok az üretim yapıyorduk

Tanık olarak dinlenen sanığın ağabeyi R.C. ise "Biz pandemi zamanında ticarete atılmak istedik ve Savaşla tanıştık. Fabrika kurmak için sıfır makine istedik. Savaş bize fırın ve makine verdi. Nakış makinesi eski modeldi. İşi bilmediğimiz için bir şey demedik. Ham madde desteği bize vereceğini söyledi. Makine sürekli arıza çıkarıyordu. Sürekli Savaş’ı aradık ancak bize dönmedi. Bizde kendisiyle konuşmak amacıyla iş yerine gittik. ‘Ocağımıza incir ağacı diktin’ dedik. Savaş bize, ‘Sizinle mi uğraşacağım’ dedi. Makinelerden problem yaşadığımızı söyledik. Savaş ve Fırat arasında tartışma çıktı. Savaş küfür edince Fırat’la aralarında kavga çıktı. Ben kavgayı ayırmaya çalıştım, dışarı çıktık. Savaş arkamızdan geldi ve küfür etti, ne olduysa orada oldu. Ben arabada tabanca olduğunu da bilmiyordum. Savaştan aldığımız makine sürekli sorun çıkarıyordu. Çin’den aldığımız makinede ise hiç böyle bir problem yaşamadık. Hızı, işleyişi daha iyiydi. Savaşın bize verdiği makineden çok az üretim yapıyorduk. Fırının çalışma dengesinde aksaklık vardı. Sürekli bir problem çıkıyordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.