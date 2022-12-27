Tekstil fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında yaşanan kazada 1 işçi gözünden yaralandı.

Olay, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının boyahane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde gözüne sıvı kostik kaçan işçi D.C. (29) yaralandı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen D.C., burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili iş güvenliği konusunda bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.