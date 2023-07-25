Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, saat 01.30 sıralarında Organize Sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında bulunan yağ kazanı alevlere teslim oldu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının nedeni araştırılıyor.