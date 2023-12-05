Tekstil Zirvesi 'TEXUM'23' 4. kez kapılarını açtı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu’nun; UHKİB, UTİB ve sektör temsilcileri ile işbirliğinde bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiği Tekstil Zirvesi TEXUM 2023 başladı.

Ana temasını “Sektörde Dijitalleşme” üzerine kuran ve 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılan TEXUM’23, BUÜ ev sahipliğinde bu yıl 4. kez kapılarını açtı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İstanbul Moda Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Jale Tuncel, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tekstil Topluluğu’nun dijital dönüşüm başlığı altında düzenlediği TEXUM’23 programına katılan herkese teşekkür etti. Üniversite olarak bünyelerinde 230’a yakın öğrenci topluluğu bulundurduklarının bilgisini veren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu topluluklar sadece öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmelerine ve mezuniyet sonrasındaki hayatlarını daha yakından tanımalarına imkan veriyor. Topluluklar, topyekûn bir akademik ve sosyal faaliyet alanı oluşturuyor diye düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirilen program, bunun en güzel örneğidir. Tekstil Mühendisliği Topluluğu, 2 gün boyunca devam edecek ve sektör temsilcileri ile akademisyenleri oturumlarda ağırlayacak dev bir organizasyona imza attı. Büyük bir iş başarıyorlar. İnşallah devamı da gelecektir. Bizim için de son derece kıymetli olan bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Sektöre nitelikli personel yetiştiriliyor

Tekstil sektörünün önemine ilişkin de görüşlerini paylaşan Rektör Yılmaz; “Bursa, öteden beri tekstil şehri olarak anılır. Tekstilin mutlak değer olarak miktarı artıyor olsa bile, Türkiye ekonomisi içerisindeki nispi payının azaldığını görüyoruz. Ancak bu sektörün öneminin azaldığı anlamına gelmiyor. Emek yoğun kısmının tıpkı Avrupa’nın izlediği süreç gibi giderek daha üst bir düzeye geçtiğine şahit oluyoruz. Gelecek adına her zaman umudumuzun olduğu sektöre üniversite olarak en iyi ve en kalifiye personelin yetiştirilmesi adına çalışıyoruz. Tekstil Mühendisliği Bölümümüz, ülkedeki en iyi bölümler arasında yer alıyor ve nitelikli akademisyenleri bünyesinde barındırıyor. Sektör ile yoğun bir işbirliğimiz var. El ele vererek sektörün geleceğini daha da aydınlatacak nitelikli bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar ise 2020 yılından itibaren başarılı bir şekilde düzenlenen Tekstil Zirvesi’nin 4.sünün gerçekleştirildiğine işaret etti. Bu yıl dijital dönüşümün odak konusu olarak seçildiğini kaydeden Prof. Dr. Adem Akpınar; “Sektörün maruz kalmakta olduğu dijital dönüşüm, tekstil üretiminde dijitalleşme ve ürünlerde dijitalleşme konu başlıklarında enine boyuna tartışmaların olacağı oturumlar planlandı. Bu oturumlara katkıda bulunacak olan sektörün kıymetli aktörlerine fakültem adına teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Tekstil dijital ile dönüşüm sürecinde

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut da; “Tekstil endüstrisi, geleneksel üretim ve tasarım süreçlerini dijital teknolojilerle birleştirerek önemli bir dönüşüm geçiriyor. Dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, tasarım süreçlerini hızlandırmakta, çeşitliliği ve üretim verimliliğini artırmaktadır. Akıllı tekstil ürünleri, giyilebilir teknolojiler ve dijital pazarlama stratejileri sektörümüzü daha rekabetçi hale getirmektedir. Ancak bu değişimlerle birlikte geleneksel yöntemlerden dijitalleşmeye geçiş, teknolojiye uyum sağlama süreci ve iş gücü eğitimi gibi karşılaşılan zorluklarda söz konusu olmaktadır” şeklinde konuştu. Tekstil Mühendisliği Topluluğu Başkanı Emir Taha Kaya da verdikleri desteklerden ötürü bölüm hocalarına ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Zirve, ilk gün yapılan “Tekstil Sektöründe Dijital Dönüşüm”, “Metavers’ün Tekstil Sektöründeki Yeri”, “Tekstilde Dijital Girişim”, “Tekstil Üretiminde Dijitalleşme” ve “Yeni Nesil Tekstil Makinelerinde Dijitalleşme” başlıklı 5 oturum ile devam etti. Organizasyon 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek “Giyilebilir Teknolojiler”, “Belirsizlik ve Dijitalleşme Çağında Kurumlar ve Bireyler” oturumları ve mezunların katılacağı panelin ardından sona erecek.