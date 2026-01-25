TEKZİP VE DÜZELTME

16 Ocak 2026 tarihinde internet sitemizde yayımlanan “İBB’de Engelli Personele Mobbing İddiası: Valiliğe Şikâyet Edince İşten Çıkarıldım” başlıklı haberde yer alan bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu haberde adı geçen kişinin, İSPARK A.Ş. bünyesinde herhangi bir dönemde çalışmadığı, dolayısıyla işten çıkarılma, mobbinge maruz kalma ya da Valiliğe yapılan şikâyet sonrası kurumla ilişiğinin kesilmesi yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğu belirtilmiştir.

İSPARK A.Ş.’nin kurumsal işleyişi ve personel politikalarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, kamu yararı ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü; haberde yer alan iddiaların gerekli araştırma yapılmaksızın yayımlandığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edilmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu tekzip ve düzeltme metni, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14 ve 15. maddeleri uyarınca yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.