Teleferiğe 3 haftalık bakım molası

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a çıkacaklara uyarı geldi. Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik’e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 3 haftalık ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 27.03.2023 - 14.04.2023 tarihleri arasında bakım nedeni ile kapalı olacaktır" denildi.