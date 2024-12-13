Teleferik keyfi yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek

Kartepe teleferiğinde planlı bakım çalışmaları tamamlandı. Teleferik, 14 Aralık cumartesi günü itibariyle yeniden hizmete girecek.

Teleferik keyfi yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kartepe teleferiğinde planlı bakım çalışmaları tamamlandı. Teleferik, 14 Aralık cumartesi günü itibariyle yeniden hizmete girecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen ve Derbent ile Kuzuyayla arasındaki ulaşımı sağlayan Kartepe teleferiğinde planlı bakım çalışmaları tamamlandı. 2-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından teleferik 14 Aralık cumartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kuzuyayla’ya güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, hafta içi ve hafta sonları saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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