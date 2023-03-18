Telefon dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 14 gözaltı

Türkiye genelinde telefonla aradıkları şahısları kendilerini hakim, savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke üyelerinin mağdurlardan para göndermelerini istediği 19 ayrı banka hesabı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları geniş çaplı sorgulamada şebekenin üst kademe üyelerini tespit etti. Savcılık doğrultusunda yapılan yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 Mart 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.