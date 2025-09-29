Telefon ve ayakkabısı Sakarya Nehri kenarında bulunan kayıp kadın için ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu. Telefon ve ayakkabısı Sakarya Nehri kenarında bulunan kadını ekipler her yerde arıyor.

Adatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun A.’dan bir süredir haber alamayan yakınları kadına ait cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kenarında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının gidebileceği yerler ve nehir bölgesinde çalışma başlattı. Kadının telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmazken, arama kurtarma çalışmalarına Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de destek verdi.