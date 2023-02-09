Telefon ve internet hatlarını onarmak için Sakarya'dan yola çıktılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde tahribata sebep olan deprem sonrasında Türk Telekom Sakarya ekipleri de bölgede telefon ve internet hatlarını onarmak için yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında ekipler yaraları sarmak için seferber oldu. Bu çerçevede Türk Telekom Sakarya İl Müdürlüğü, deprem bölgelerinde telefon ve internet hatlarını onarmak için kolları sıvadı. Depremin ilk gününden bu yana ekiplerini gönderen il müdürlüğü; 3 adet dört çeker araç ile jeneratör ve teknik aksam gönderdi. Ekipleri, Türk Telekom İl Müdürü Samet Türk uğurladı.