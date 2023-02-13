Telefoncularda powerbank cihazlar tükendi

Depremin vurduğu illerde enerji ihtiyacının öne çıkmasından dolayı, bölgeye yoğun olarak taşınabilir batarya gönderilmesiyle birlikte telefoncularda powerbank cihazlar kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin 10 ilini vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde enerji ihtiyacı da öne çıktı. Deprem bölgesine yardım çağrısı yapılmasının ardından ülkenin dört bir yanından duyarlı vatandaşlar bu ihtiyacı gidermek için seferber oldu. Özellikle cep telefonlarının açık kalmasının hayati değer taşıdığı bu dönemde taşınabilir bataryalar, en çok ihtiyaç duyulan gereçler arasında öne çıktı. Eskişehir’de de telefon tamiri ve satışı yapan esnaflar, dükkânlarında bulunan powerbankleri deprem bölgesine gönderdikleri için ellerindeki cihazların tükendiğini dile getirdiler.

“Dükkânlarında powerbank cihazlar kalmadı”

Uzun yıllardır telefonculuk yapan Dursun Ali Azizoğlu, Türkiye Cep Telefoncular Derneği olarak ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardım yaptıklarını vurguladı. Kentte bulunan çoğu telefoncu dükkânında taşınabilir bataryaların kalmadığını belirten Azizoğlu, “Biz telefoncular ve Türkiye Cep Telefoncular Derneği olarak deprem bölgesine gerekli yardımları yaptık. Bazı bölgelerde depremden dolayı oluşan hasardan dolayı enerjinin olmaması büyük bir sıkıntı. Biz de mesleğimiz gereğince böyle destek olmaya karar verdik. Herkesin cebinde cep telefonu olmasından dolayı özellikle powerbank cihazlar deprem bölgesinde çok yararlı oluyor. Deprem bölgesinden gelip cep telefonu bozulan vatandaşlarımız var, onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çoğu telefoncu bu konuda destekte bulunduğu için çevremize sorduğumuzda dükkânlarında powerbank cihazların olmadığını dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.