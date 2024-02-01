Telefonda oyun tutkunları için realme 11'i tanıttı

Mobil oyun tutkunlarının merakla beklediği realme 11’i tanıtıldı. realme11 oyun odaklı, yüksek performanslı işlemcisi, geniş RAM kapasitesi ve hızlı şarj özellikleri oyun deneyimini zenginleştirmeyi vaat ediyor.

realme, 11 serisinin yeni üyesi realme 11’i piyasaya sürdü. Mobil oyun tutkunlarının merakla beklediği realme11 Helio G99 Gaming Yonga Seti ile güçlendirilmiş 8 çekirdekli işlemciye sahip. İşlemci akıcı grafikler ve yüksek çözünürlüklü oyunlar için ideal bir deneyim sunuyor ayrıca, 8GB+8GB toplam 16GB’a kadar dinamik RAM kapasitesi, çoklu görevler arasında hızlı geçiş yapma imkânı sunarak oyun deneyimini daha da zenginleştiriyor.

realme 11’in özellikle PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi sunacağı iddia ediliyor.

realme 11, uzun oyun seansları arasında kısa molalar vermek isteyen oyun severler için 67W SUPERVOOC şarj teknolojisi ile sadece 17 dakikada %1’den %50’ye şarj olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor. Yani 15 dakikalık şarj ile 2 saat oyun oynamanın mümkün olacak.

256 GB’lık depolama alanıyla realme 11, büyük boyutlu oyunları, filmleri ve uygulamaları rahatlıkla saklayabilecek kapasitede. realme 11’in geniş depolama alanı, günde 4 MB boyutunda 40 fotoğraf çekildiğinde bile, yaklaşık 4 yıl boyunca hafıza sorunu yaşamadan kullanım imkanı sağlıyor. Bu da kullanıcıların, uzun yıllar boyunca telefonlarını depolama endişesi yaşamadan kullanabilmelerini mümkün kılıyor.

realme 11’in tasarımının lüks saatlerden esinlendiği belirletilirken özellikle kamera düzeni ile birleşerek şıklığını ön plana çıkması için çalışılmış.108 MP’lik kaliteli kamerasıyla realme 11, kullanıcılarına hem gündüz hem de gece daha iyi fotoğraf kareleri yakalama fırsatı sunuyor.