Telefondan konum bulma yöntemiyle pizzacıya gitmek istedi, ormanlık alanda kayboldu

Kocaeli’de bir vatandaş pizza almak için evden çıktı. Pizzacıya gitmek için cep telefonundan açtığı konumun kendisini ormanlık alana sokması neticesinde kaybolan vatandaşı ekipler yaptıkları arama çalışmasıyla buldu.

Olay, İzmit ilçesi Bağçeşme Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A., pizza almaya gitmek üzere haritadaki konuma göre evden çıktı. Konumun yönlendirmesi doğrultusunda ormanlık alana giren İ.A., kayboldu. Daha sonra yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda yapılan çalışma neticesinde İ.A.’yı bularak kurtardı.