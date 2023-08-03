Telefonlarımızın koruması için Bufalo Team iş başında

Ekran koruma misyonu ile 2011 yılında ilk ekran koruyucu tipi olan jelatin film, ardından darbe emici katmanlı ekran koruyucuları ile üretime başlayan Bufalo Team markası, şimdi çeşitli özelliklere sahip cam ve nano teknoloji ekran koruyucu ürünler üretmektedir.

Kanada sertifikalı marka, telefonların sağlığı ve daha uzun süre konforlu kullanımı için ürünler tasarlıyor. Kalite ve dayanıklılığın yanında standart koruma, oyun sevenler, mat, parmak izi bırakmayan, temperli cam, seramik seri, anti-statik, görünmezlik filtreli hayalet tip, likit cam karışımı nano teknoloji, ön ve arka gibi her tarza uygun tasarımları geniş bir yelpazede sunuyor.

Yenilikçi Bufalo Ekran Koruyucu tasarımlarının dağıtımını Türkiye’de Nokta Elektronik gerçekleştirmektedir.

