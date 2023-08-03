Telefonlarımızın koruması için Bufalo Team iş başında
En çok değer verdiğimiz eşyalar sıralamasında ilk sırada sayabileceğimiz cep telefonlarımız artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Öyle ki telefonlarımız olmadan oda bile değiştirmeyenlerimiz var. Bir de fiyat artışları ile pahada da kıymeti daha da değerlenen telefonlarımızın koruması öncelik hale geldi.
Ekran koruma misyonu ile 2011 yılında ilk ekran koruyucu tipi olan jelatin film, ardından darbe emici katmanlı ekran koruyucuları ile üretime başlayan Bufalo Team markası, şimdi çeşitli özelliklere sahip cam ve nano teknoloji ekran koruyucu ürünler üretmektedir.
Kanada sertifikalı marka, telefonların sağlığı ve daha uzun süre konforlu kullanımı için ürünler tasarlıyor. Kalite ve dayanıklılığın yanında standart koruma, oyun sevenler, mat, parmak izi bırakmayan, temperli cam, seramik seri, anti-statik, görünmezlik filtreli hayalet tip, likit cam karışımı nano teknoloji, ön ve arka gibi her tarza uygun tasarımları geniş bir yelpazede sunuyor.
Yenilikçi Bufalo Ekran Koruyucu tasarımlarının dağıtımını Türkiye’de Nokta Elektronik gerçekleştirmektedir.