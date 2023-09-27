Televizyon binasına giren tilki ortalığı birbirine kattı

Bursa’da karnı acıkan tilki, soluğu Line TV’nin binasında aldı. Güvenlik kameraları tarafından televizyon binasına girişi ve çıkışı kaydedilen tilki ofis içerisinde her yeri birbirine kattı.

Bursa’da şehir merkezine nasıl geldiği bilinmeyen tilki, karnı acıkınca sığınacak yer aradı. Tilki, Bursa’dan yayın yapan Line TV’nin bahçesinde bir süre gezindi. Şaşkın tilki daha sonra ofislerin olduğu bölüme yöneldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen tilki, içeri girdikten sonra üst kattaki odaları dolaşmaya başladı.

Tilkiyi hem dışarı çıkarmak hem de çekmek isteyen televizyon çalışanları, ’kamera kaydı olmasaydı, ofisi tilki dağıttı desek kimse inanmaz’ notunu düşerek videoyu sosyal medyada paylaştı. Bu video izlenme rekoru kırdı.

Şaşkın tilki uzun süre çıkış kapısını bulabilmek için yoğun çaba sarfetti. Kapıyı bulan tilki, geldiği yerden çıkarak gözden uzaklaştı.