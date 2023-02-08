Samsun’da ailesinin dünden bu yana ulaşamadığı televizyon tamircisi sokakta ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamircisi Murat Er’den (44) dünden beri haber alamayan yakınları, onu aramaya çıktı. Murat Er, bugün binalar arasındaki bir evin önünde sırt üstü yatar halde bulundu. Kendisini hareketsiz olarak görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Er’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayakkabısı ve cüzdanı yanında bulunan adamın, alnında da iz fark edildi. Halk sağlığından olay yerine gelen doktor, Er’in ölümünü şüpheli buldu. Murat Er’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.