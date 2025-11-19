Tellerden kaçmıştı yine yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, açık cezaevinin tellerinden tırmanarak kaçan M.B., polis ekipleri tarafından sokakta gezerken yakalandı.

Yusuf Eker
Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B.’yi (30) sokakta gezerken yakaladı. 1 ay önce açık cezaevinin tellerine tırmanıp kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

