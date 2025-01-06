Tellioğlu ailesinin mutlu günü
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Tayyip Tellioğlu, Nurgül Demir ile dün düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Tayyip Tellioğlu, Nurgül Demir ile dün düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu kıyarken törene AK Parti Milletvekili Seda Gören, AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyasettin Gergin, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.