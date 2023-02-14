Telsizler afetlerde en önemli iletişim aracı

Ordu’da, telsiz ve haberleşme sektöründe 26 yıldır hizmet veren elektronik uzmanı ve amatör telsizci Kerim Güneş, telsizlerin herhangi bir altyapı ve internet ihtiyacı duymadan haberleşme aracı olarak kullanıldığını belirterek, “Telsiz ile yapılan bir anons binlerce kişiye ulaşabilir, bu nedenle afet ve depremlerde çok önemlidir” dedi.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki farklı deprem ile sarsılırken, ülkenin geliştirdiği insansız hava araçları sayesinde deprem bölgelerinde baz istasyonları hizmet verdi. Geçen yıllarda haberleşme aracı olarak kullanılan, ancak günümüzde kullanım sayısı düşen telsizlerin, deprem ve afet süreçlerinde hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

“GSM, telsiz sektörünü etkiledi”

Ordu’da 26 yıldır telsiz sektöründe hizmet veren elektronik uzmanı ve amatör telsizci Kerim Güneş, tüm sektörlerde olduğu gibi cep telefonlarının amatör telsizciliği de etkilediğini söyledi. 1983 yılında telsiz kanununun değişmesinin ardından amatör telsizciliğin çok popüler olduğunu, 1999 depreminde de çok fayda sağladığını ve işe yaradığını kaydeden Güneş, “Sonrasında GSM telsiz sektörünü de etkiledi. Dolayısıyla amatör telsizciliğe de ilgi azaldı. Şuanda Türkiye’de çok aşırı yaygın değil, neredeyse unutulan bir hal almaya başladı” dedi.

“Telsiz ile yapılan bir anons binlerce kişiye ulaşabilir”

Telsizlerin haberleşmede en önemli araçlardan birisi olduğunu kaydeden Güneş, “Telsizde 2 tane vazgeçilmez unsur vardır; birincisi telsiz hiçbir zaman herhangi bir altyapıya bağlı kalmadan haberleşme sağlar, baz istasyonu, enerji hattı ve internet hattı istemeden iletişim kurmaya yarar. Diğeri ise telsizlerde bir anons yapıldığı zaman yüzlerce hatta binlerce kişiye aynı anda sesinizi duyurabilirsiniz. Telefonlarda kişiye odaklı çağrı yapılacağı için işlemi de uzun olacaktır ve bir kişiye ulaşılacaktır. Telsizde aynı anda yapılan bir anons aynı anda çok sayıda kişiye ulaşmanızı çok hızlı bir şekilde sağlayacaktır” diye konuştu.

“Deprem çantalarında bulunması gerekiyor, afetlerde arama kurtarma ekipleri de telsiz kullanıyor”

Deprem bölgelerinde şuanda telsizlerin tüm arama ve kurtarma birimlerinde kullanıldığını söyleyen Kerim Güneş, “Vazgeçilmez bir ekipman. Telefon ve telsiz kıyaslaması farklı alanlarda yapılabilir ancak kendi alanında telsiz çok daha kullanışlı olur. Hep felaketlerde konuşuyoruz ancak sonrasında unutulur. Bu tür afetlerde deprem çantalarına ulaşan birinin çantasında en azından privative mobil radio (PMR) telsiz olması gerekir. Kurtarma alanlarında da bu telsizlerden kullanılıyor. Deprem sonrasında iletişim aracı olarak telsiz var ise oradan en yakın kurtarma birliğine ulaşma şansı çok yüksektir. Telefon göçük altında kırılmasa bile devre dışı kalıyor, baz istasyonuna ulaşamıyor. Deprem ve farklı doğal afetlerde yanınızda telsiz bulunması canımızı kurtarabilir” ifadelerine yer verdi.

“Belge gerektirmeyen telsizler hayat kurtarabilir”

Elektronik uzmanı ve amatör telsizci Kerim Güneş, PMR gurubu telsizlerin herhangi bir belge gerektirmediğini, halka açık olduğunu ve bu tür afetlerde bu telsizlerin kullanıldığını belirterek, “Lisans gerektirmeyen telsizler arama ve kurtarma ekiplerinin kullandıkları ile birebir uyumlu oluyor. Herhangi bir ayar ve ileri bilgi gerekmiyor. Amatör telsizcilik bir belgeye tabidir, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınav ile alınır ve bu biraz daha ileri düzeydedir” şeklinde konuştu.

Belge gerektirmeyen telsizlerin 600 TL gibi bir fiyata satın alınabileceğini kaydeden Güneş, deprem çantalarında bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.