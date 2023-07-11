TEM bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Hasdal TEM bağlantı yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle kamyonun içinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, TEM otoyolu, Hasdal Okmeydanı katılımı Makyol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TH 0830 plakalı çakıl yüklü kamyonun sürücüsü Çetin K., virajı alamayınca araç yola devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcu Hasan M. yaralanırken, kamyondaki hafriyat da yola döküldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bağlantı yolunda ise trafik durma noktasına geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin K. ve Hasan M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kamyondan sızan akaryakıtın olası kazalara neden olmaması için yola kum döküldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bağlantı yolunun trafiği eski haline döndü.