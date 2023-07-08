TEM'de 13 araç zincirleme kazaya karıştı, trafik felç oldu: 5 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, 3 tır ve 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik felç olurken sürücüler kontak kapattı.

Kaza, Tem Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü, 3 tır ve 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak, çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Yolcular, çocukları ve bebekleriyle çaresizce yolda bekledi.

Sürücüler kontak kapattı

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak verildi. Bir saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.

"Arkamdan gelen otobüs bana çarptı"

Kazayı anlatan sürücü Çetin Eryurt, "Önümdeki tır kaza sebebiyle durdu. O durunca ben de tıra 1 metre kala arkasında durdum. Arkamdan gelen otobüs bana çarptı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.