TEM'de 6 araç birbirine girdi: Tırda yüklü sular yola saçıldı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, İstanbul yönü bir saat boyunca ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçlar ve metrelerce alana yayılan sular nedeniyle otoyolda karmaşa yaşandı.
Kaza, TEM Otoyolu Çamlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan tırlardan birinde yüklü olan içme suları otoyola saçıldı. Kazaya karışan araçlar ve metrelerce alana yayılan sular nedeniyle otoyolda karmaşa yaşandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık bir saat boyunca araç trafiğine kapalı kaldı. Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmaları ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.