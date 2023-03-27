TEM'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı

Kaza, TEM Otoyolu Gazitepe Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametine seyir eden Mustafa İ.’nin kullandığı 34 ZBK 83 plakalı kamyonun ön lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı şeride geçen kamyon, İpek İkto Bahadır’ın kullandığı 34 ZV 6669 plakalı otomobile ve ardından Mesut Uçarkuş’un kullandığı 34 EDP 884 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araç sürücüleri İpek İkto Bahadır ve Mesut Uçarkuş ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Elmas Tamer, Ivan Bilal isimli çocuk ve kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Mustafa İ. ve 34 EDP 884 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Ateş, Muhammet Cihan da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir süre kapanan TEM Otoyolu kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.