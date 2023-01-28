TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
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KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Kapantepe Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işçi servisi, kamyonet ve 2 tır kazaya karıştı. Zincirleme kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen kaza bölgesinde, ekipler araçlarda sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza
TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza