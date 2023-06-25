TEM'de bayram öncesi trafik akıcı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerine geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. İstanbul’dan Anadolu’ya doğru yola çıkan sürücüler, Kocaeli’den geçen Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nu kullanıyor. Kocaeli’de bugün sabah saatlerinde otoyol ve kara yolunda trafikte yoğunluk oluşmadı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampasında İzmit geçişinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için güzergahlarda denetimlerine devam ediyor.