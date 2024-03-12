TEM'de durdurulan araçtan 4 ton sahte bandrollü tütün çıktı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramda 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

TEM'de durdurulan araçtan 4 ton sahte bandrollü tütün çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramda 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 ton sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.