TEM'de durdurulan araçtan 9 kilo kokain ele geçirildi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta, kasa içerisine gizlenmiş 8 paket halinde toplam 9 kilogram kokain ele geçirildi.

TEM'de durdurulan araçtan 9 kilo kokain ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta, kasa içerisine gizlenmiş 8 paket halinde toplam 9 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş 8 paket halinde 9 kilogram kokain ele geçirildi.

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Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.