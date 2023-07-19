TEM'de durduruldu: Elektronik mağaza gibi araç

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta KOM ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda kulaklık, şarj aletleri ve akıllı saatler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gebze geçişinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 75 kablosuz kulaklık, 126 kablolu kulaklık, 168 cep telefonu şarj adaptörü, 29 akıllı saat, 15 cep telefonu şarj cihazı, 7 cep telefonu soğutucu fanı ve şarj kablosu ile 7 ledli ses sistemi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.