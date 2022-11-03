TEM'de feci kaza 2 ölü 1 yaralı

TEM otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

TEM'de feci kaza 2 ölü 1 yaralı
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kaza, 17:15 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde 3 kişi bulunan özel otomobil, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan Ensar C. ve Ersan U. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emin E. ise olay yerine gelen ambulansla Silivri’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.