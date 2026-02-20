TEM'de iki tır kazaya karıştı, trafik felç oldu

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyer mevkiinde saat 13.00 sıralarında, kağıt yüklü 42 BES 996 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden naylon yüklü 41 ASF 137 plakalı tırın sürücüsü, devrilen araca çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada, devrilen 42 BES 996 plakalı tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bariyerlere çarpan diğer tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, aracında ağır hasar meydana geldi.

Ulaşım 3 saat sonra normale döndü

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.