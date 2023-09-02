TEM'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan vatandaş yürekleri aza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan vatandaş yürekleri aza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan ve malzeme yüklü olan açık kasa kamyonette vatandaşın yolculuk yaptığını görenler şaşırdı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın otoyolda açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yaptığı anlar görüldü. Bu esnada görüntülerin kaydedildiği aracın hızının ise 120 kilometrede olması da dikkatlerden kaçmadı.

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