TEM'de minibüs hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

TEM'de minibüs hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Sakarya geçişinde minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NA 4777 plakalı Volkswagen marka minibüs, Ford marka 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden İrem E. (15) ile annesi Meryem E. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.