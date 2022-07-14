TEM'de otomobil bariyerlere çarptı

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 52 ACL 037 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı kimsenin olmadığı, sürücü T.B.’nin de yalnız olduğu öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı yolun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla aracın çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.