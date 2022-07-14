SON
DAKİKA
Vitrinde kedi ve köpek satış yasağı başladı
Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
Dolar/Euro paritesi 1'in altında
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 52 ACL 037 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı kimsenin olmadığı, sürücü T.B.’nin de yalnız olduğu öğrenildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı yolun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla aracın çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin