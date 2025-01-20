TEM'de tankerin çarptığı aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde tankerin çarptığı aydınlatma direği, İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 JU 3011 plakalı tanker, Bekirdere rampası mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen direk, İstanbul istikametinde seyir halindeki 34 TL 9387 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine devrildi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.