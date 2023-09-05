TEM'deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı

TEM otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 kişi Silivri Çantaköy'de toprağa verildi.

TEM'deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı
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TEM otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden 3’ü kardeş 4 kişi Silivri Çantaköy’de toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelmiş, kamyonet çarptığı otomobili önündeki arıza yapan kamyonun altına sürüklemişti. Kaza yapan otomobilde bulunan 4 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralı olarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Kazada hayatını kaybeden Alperen Şeker (1), Sabri Şeker (2), Buğlem Şeker (8) kardeşler ve akrabaları Kadriye K. (18) Silivri Çantaköy’de son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuğunu kazada kaybeden, kendisi de kazadan yaralı olarak kurtulan baba Muhittin Şeker de cenaze namazına katıldı. İkindi namazına müteakip Çanta Mahallesi Hacı Hüsnü Albayrak Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş ve Kadriye K. Köy mezarlığında defnedildi.

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