TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Zincirleme kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.