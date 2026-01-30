TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta 300 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bugün Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.