TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a otomobil çarptı. Otomobil şoförü yaralanırken yolcu koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

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  • 07.06.2022 05:33
  • Güncelleme: 07.06.2022 12:05
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a otomobil çarptı. Otomobil şoförü yaralanırken yolcu koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03:30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Edirne istikametinde meydana geldi. İddaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 AY 011 plakalı FİAT marka otomobil, Çamlıca gişelerini geçtikten sonra otoyolda emniyet şeridinde park halinde bulunan 13 AAE 354 plakalı Ford marka TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekeri patlayan otomobil yol kenarında bulunan yeşillik alana savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası şoförün yaralı olduğu, yolcunun ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı şoför itfaiye ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılması üzerine yaralı, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Yolcu koltuğunda oturan ve hayatını kaybeden vatandaş da itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden çekilerek götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

İHA

SHA Editör
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